Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Nisan Cumartesi:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
AA