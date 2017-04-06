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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla açılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçıyla açılacak.

06 Nisan 2017 Perşembe 10:25
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak. 

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Nisan Cumartesi:

15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBursasporKardemir Karabükspor
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