Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kapalı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88154
ALTIN
146.046
DOLAR
3.6743
STERLIN
4.5940
EURO
3.9051
Grip şubatta artış gösterdi
Grip şubatta artış gösterdi
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 21...
Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek
Şehit ve gazi yakınları hacca...
New York'ta fareden bulaşan hastalık endişeye yol açtı
New York'ta fareden bulaşan hastalık...
Bu hafta 3 film vizyona giriyor
Bu hafta 3 film vizyona...

Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:27
19 Okunma
Spor Toto Süper Lig'de 21 hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigHakemMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcı: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz
Avcı: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz
Atletler Fethi Sekin için koşacak
Atletler Fethi Sekin için koşacak
Medipol Başakşehir, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Otomobil sporlarının yarış takvimi belli oldu
Otomobil sporlarının yarış takvimi belli oldu
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor
Eskişehirspor'da Denizli dönemi
Eskişehirspor'da Denizli dönemi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ