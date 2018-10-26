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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Hafta Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Hafta Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak.

26 Ekim 2018 Cuma 09:33
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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'inde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSpor Toto Süper Lig
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