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Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.

06 Mayıs 2012 Pazar 18:26
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Spor Toto 2. Lig'de görünüm

     Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta maçları sona ererken, Spor Toto 3. Lig'de ise tek maç oynandı.

Ligde alınan sonuçlar ise şöyle:

-Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup-

Şanlıurfaspor-Çorumspor...........................( 3 - 1 )

Turgutluspor-Kocaelispor..........................( 9 - 1 )

Pendikspor-Balıkesirspor..........................( 1 - 3 )

Bozüyükspor-Altay.................................( 4 - 0 )

Ofspor-Diyarbakırspor.............................( 1 - 1 )  )

Tepecikspor-İskenderun Demirçelikspor.............( 3 - 2 )

Bugsaş Spor-Yeni Malatyaspor......................( 2 - 1 )

Konya Torku Şekerspor-Gaziosmanpaşa...............( 2 - 1 )

-Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup-

Adıyamanspor-Adana Demirspor......................( 2 - 3 )

Altınordu-Denizli Belediyespor....................( 2 - 0 )

Bandırmaspor-Fethiyespor..........................( 4 - 1 )

Eyüpspor-1461 Trabzon.............................( 0 - 3 )

Ünyespor-Kırklarelispor...........................( 2 - 1 )

Körfez Futbol Kulübü-Sarıyer......................( 1 - 0 )

Kızılcahamamspor-Alanyaspor.......................( 2 - 0 )

       Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.
     Beyaz Grup'ta Çorumspor ve Kocaelispor, Kırmızı Grup'ta Adıyamanspor ve Mardinspor'un ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti.
     Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:


-Beyaz Grup-

TAKIMLAR                      O   G   B   M   A   Y   AV     P

---------------------------------------------------------------

1. ŞANLIURFASPOR             30  21   6   3  59  19    40    69

2. BALIKESİRSPOR             30  20   6   4  71  30    41    66

3. BOZÜYÜKSPOR               30  20   4   6  55  27    28    64

4. TURGUTLUSPOR              30  16   4  10  52  29    23    52

5. BUGSAŞ SPOR               30  14  10   6  46  28    18    52

6. ALTAY                     30  15   5  10  46  28    18    50

7. TEPECİKSPOR               30  13  10   7  40  35     5    49

8. İSKENDERUN DÇ SPOR 30  14   3  13  44  39     5    45

9. KONYA TORKU ŞEKERSPOR     31  13   5  13  45  39     6    44

10. OFSPOR                   30  11  10   9  42  35     7    43

11. GAZİOSMANPAŞA            30  13   4  13  39  35     4    43

12. PENDİKSPOR               30   7  15   8  32  29     3    36

13. YENİ MALATYASPOR         30   8   8  14  38  39    -1    32

14. DİYARBAKIRSPOR           30   6   6  18  25  52   -27    24

15. TOKATSPOR                30   6   4  20  24  56   -32    22

16. ÇORUMSPOR                31   2   9  20  18  56   -38    15

17. KOCAELİSPOR              30   1   3  26  26  126  -100    6

-Kırmızı Grup-

TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y   AV     P

--------------------------------------------------------------

1. 1461 TRABZON             30  16  10   4  43  19    24    58

2. BANDIRMASPOR             30  16   8   6  37  17    20    56

3. FETHİYESPOR              30  15   8   7  53  36    17    53

4. KÖRFEZ SPOR              30  13  12   5  38  24    14    51

5. KIZILCAHAMAMSPOR         30  14   8   8  44  28    16    50

6. ADANA DEMİRSPOR          30  14   7   9  42  30    12    49

7. ALANYASPOR               30   9  15   6  26  25     1    42

8. KIRKLARELİSPOR           31  10  11  10  32  26     6    41

9. SARIYER                  30  11   7  12  36  36     0    40

10. EYÜPSPOR                30  10  10  10  31  34    -3    40

11. DENİZLİ BELEDİYESPOR    30  10   9  11  34  32     2    39

12. ÇANKIRI BLD.SPOR        30  10   8  12  35  40    -5    38

13. ÜNYESPOR                30   8  12  10  29  30    -1    36

14. BEYPAZARI ŞEKERSPOR     30   9   9  12  33  42    -9    36

15. ALTINORDU               30   8  11  11  29  30    -1    35

16. ADIYAMANSPOR            31   4   8  19  23  47   -24    20

17. MARDİNSPOR              30   1   3  26  11  80   -69     3

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 10:30
Anahtar Kelimeler:
Spor
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