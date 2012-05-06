Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta maçları sona ererken, Spor Toto 3. Lig'de ise tek maç oynandı.
Ligde alınan sonuçlar ise şöyle:
-Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup-
Şanlıurfaspor-Çorumspor...........................( 3 - 1 )
Turgutluspor-Kocaelispor..........................( 9 - 1 )
Pendikspor-Balıkesirspor..........................( 1 - 3 )
Bozüyükspor-Altay.................................( 4 - 0 )
Ofspor-Diyarbakırspor.............................( 1 - 1 ) )
Tepecikspor-İskenderun Demirçelikspor.............( 3 - 2 )
Bugsaş Spor-Yeni Malatyaspor......................( 2 - 1 )
Konya Torku Şekerspor-Gaziosmanpaşa...............( 2 - 1 )
-Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup-
Adıyamanspor-Adana Demirspor......................( 2 - 3 )
Altınordu-Denizli Belediyespor....................( 2 - 0 )
Bandırmaspor-Fethiyespor..........................( 4 - 1 )
Eyüpspor-1461 Trabzon.............................( 0 - 3 )
Ünyespor-Kırklarelispor...........................( 2 - 1 )
Körfez Futbol Kulübü-Sarıyer......................( 1 - 0 )
Kızılcahamamspor-Alanyaspor.......................( 2 - 0 )Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.
Beyaz Grup'ta Çorumspor ve Kocaelispor, Kırmızı Grup'ta Adıyamanspor ve Mardinspor'un ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
-Beyaz Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
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1. ŞANLIURFASPOR 30 21 6 3 59 19 40 69
2. BALIKESİRSPOR 30 20 6 4 71 30 41 66
3. BOZÜYÜKSPOR 30 20 4 6 55 27 28 64
4. TURGUTLUSPOR 30 16 4 10 52 29 23 52
5. BUGSAŞ SPOR 30 14 10 6 46 28 18 52
6. ALTAY 30 15 5 10 46 28 18 50
7. TEPECİKSPOR 30 13 10 7 40 35 5 49
8. İSKENDERUN DÇ SPOR 30 14 3 13 44 39 5 45
9. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 31 13 5 13 45 39 6 44
10. OFSPOR 30 11 10 9 42 35 7 43
11. GAZİOSMANPAŞA 30 13 4 13 39 35 4 43
12. PENDİKSPOR 30 7 15 8 32 29 3 36
13. YENİ MALATYASPOR 30 8 8 14 38 39 -1 32
14. DİYARBAKIRSPOR 30 6 6 18 25 52 -27 24
15. TOKATSPOR 30 6 4 20 24 56 -32 22
16. ÇORUMSPOR 31 2 9 20 18 56 -38 15
17. KOCAELİSPOR 30 1 3 26 26 126 -100 6
-Kırmızı Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
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1. 1461 TRABZON 30 16 10 4 43 19 24 58
2. BANDIRMASPOR 30 16 8 6 37 17 20 56
3. FETHİYESPOR 30 15 8 7 53 36 17 53
4. KÖRFEZ SPOR 30 13 12 5 38 24 14 51
5. KIZILCAHAMAMSPOR 30 14 8 8 44 28 16 50
6. ADANA DEMİRSPOR 30 14 7 9 42 30 12 49
7. ALANYASPOR 30 9 15 6 26 25 1 42
8. KIRKLARELİSPOR 31 10 11 10 32 26 6 41
9. SARIYER 30 11 7 12 36 36 0 40
10. EYÜPSPOR 30 10 10 10 31 34 -3 40
11. DENİZLİ BELEDİYESPOR 30 10 9 11 34 32 2 39
12. ÇANKIRI BLD.SPOR 30 10 8 12 35 40 -5 38
13. ÜNYESPOR 30 8 12 10 29 30 -1 36
14. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 30 9 9 12 33 42 -9 36
15. ALTINORDU 30 8 11 11 29 30 -1 35
16. ADIYAMANSPOR 31 4 8 19 23 47 -24 20
17. MARDİNSPOR 30 1 3 26 11 80 -69 3
AA