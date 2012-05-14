Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto 2. Lig

Sezonun bitimine 1 hafta kala Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 2. Lig

Sezonun bitimine 1 hafta kala Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 08:36
468 Okunma
Spor Toto 2. Lig
     Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta maçları tamamlandı.
     Sezonun bitimine 1 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan eden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Öte yandan Çorumspor ve Kocaelispor'un ligden düşmesi kesinleşirken, düşecek son takım gelecek hafta belli olacak.
     Grupta 31. hafta maçlarının ardından son puan durumu şöyle:


      TAKIMLAR                                O   G   B   M   A   Y   AV     P

--------------------------------------------------------------------

1. ŞANLIURFASPOR                  31  21   7   3  59  19    40    70

2. BALIKESİRSPOR                  31  20   7   4  71  30    41    67

3. BOZÜYÜKSPOR                    31  20   4   7  56  31    25    64

4. TURGUTLUSPOR                   31  16   5  10  53  30    23    53

5. BUGSAŞ SPOR                    31  14  11   6  46  28    18    53

6. ALTAY                                31  15   6  10  47  29    18    51

7. TEPECİKSPOR                    31  13  10   8  42  38     4    49

8. GAZİOSMANPAŞA                  31  14   4  13  43  37     6    46

9. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR     31  14   4  13  44  39     5    46

10. KONYA TORKU ŞEKERSPOR         32  13   5  14  45  40     5    44

11. OFSPOR                        31  11  10  10  44  39     5    43

12. PENDİKSPOR                    31   7  16   8  33  30     3    37

13. YENİ MALATYASPOR              31   9   8  14  42  40     2    35

14. DİYARBAKIRSPOR                31   6   7  18  26  53   -27    25

15. TOKATSPOR                     31   7   4  20  25  56   -31    25

16. ÇORUMSPOR                     31   2   9  20  18  56   -38    15

17. KOCAELİSPOR                   31   2   3  26  29  128   -99    9

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 00:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ