Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta maçları tamamlandı.Sezonun bitimine 1 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan eden Şanlıurfaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Öte yandan Çorumspor ve Kocaelispor'un ligden düşmesi kesinleşirken, düşecek son takım gelecek hafta belli olacak.Grupta 31. hafta maçlarının ardından son puan durumu şöyle:



TAKIMLAR O G B M A Y AV P

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1. ŞANLIURFASPOR 31 21 7 3 59 19 40 70

2. BALIKESİRSPOR 31 20 7 4 71 30 41 67

3. BOZÜYÜKSPOR 31 20 4 7 56 31 25 64

4. TURGUTLUSPOR 31 16 5 10 53 30 23 53

5. BUGSAŞ SPOR 31 14 11 6 46 28 18 53

6. ALTAY 31 15 6 10 47 29 18 51

7. TEPECİKSPOR 31 13 10 8 42 38 4 49

8. GAZİOSMANPAŞA 31 14 4 13 43 37 6 46

9. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 31 14 4 13 44 39 5 46

10. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 32 13 5 14 45 40 5 44

11. OFSPOR 31 11 10 10 44 39 5 43

12. PENDİKSPOR 31 7 16 8 33 30 3 37

13. YENİ MALATYASPOR 31 9 8 14 42 40 2 35

14. DİYARBAKIRSPOR 31 6 7 18 26 53 -27 25

15. TOKATSPOR 31 7 4 20 25 56 -31 25

16. ÇORUMSPOR 31 2 9 20 18 56 -38 15

17. KOCAELİSPOR 31 2 3 26 29 128 -99 9