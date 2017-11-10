Spor kulüpleri Büyük Önder Atatürk'ü andı

İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının izinden sonsuza dek yürüyecekleri belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında Atatürk'ün özlemle anıldığı aktarılarak, "Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk düşünce, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün ise başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.

Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."

Trabzonspor Kulübü de tesislerinde düzenlenen törenle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Resmi sitede yayımlanan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 79. yılında takımımızın Antalya kampında ve tesislerimizde düzenlenen törenlerle anıldı. Düzenlenen törenlerde kulüp personelimiz, teknik heyet ve oyuncularımız Büyük Önder Atatürk'ün 79 yıl önce vefat ettiği saatte 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşımızı okudular." denildi.

TFF, TBF, TVF, THF anma mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Atatürk'ün sevgi, saygı ve özlemle anıldığı belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 'Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.' diyerek beden eğitimini mecburi kılan ilk devlet adamı olan Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek ilkesiyle, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla yad ederiz." denildi.

TBF ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 79. yılında saygı, şükran ve minnetle anıyor, başta silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TVF'nin internet sitesinde de "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 79. yıl dönümünde, rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz." mesajı yer aldı.

THF'nin mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.