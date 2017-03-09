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Spor ile engelleri kaldırıyorlar

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Spor Engel Kaldırır" projesiyle engelli yaklaşık 50 çocuk, yüzme ve atletizm dersi alıyor.

Spor ile engelleri kaldırıyorlar

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Spor Engel Kaldırır" projesiyle engelli yaklaşık 50 çocuk, yüzme ve atletizm dersi alıyor.

09 Mart 2017 Perşembe 13:16
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Spor ile engelleri kaldırıyorlar

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Spor Engel Kaldırır" projesiyle engelli yaklaşık 50 çocuk, yüzme ve atletizm dersi alıyor.

Vakfıkebir Kaymakamlığı, Vakfıkebir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle engelli çocuklara, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlanıyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda uzman antrenörler tarafından proje kapsamında yer alan 50 öğrenciden 37'sine yüzme dersleri veriliyor.

Projede kapsamında Vakfıkebir Kaymakamlığı ile iş birliği yapılarak fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar tespit edildi. Belirlenen engelli öğrencilerin tespitinden sonra projeye dahil olan çocukların yüzme havuzuna ulaşımı ve düzenli toplanma yerleri planlandı.

Öztürk: "Spor sadece koşmak değildir"

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli çocuklara yönelik olarak son yıllarda devlet politikasının ve bakış açısının pozitif anlamda çok değiştiğini ifade etti.

Öztürk, çocukların farkındalık yaşamasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İçlerinde yetenekli çocuklar varsa bunları bulup, spora yönlendirilmesini bu projeyle sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın geleceğindeki yaşam biçiminin değişmesi için de bu aktiviteler çok önemli." dedi.

Birdal Öztürk, sporun sadece bir yarışma olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Spor sadece koşmak değildir, sporun içerisinde çok fazla döngüler vardır. Engelli vatandaşlarımızı da o döngüye katmak istedik. Engelli vatandaşlarımız da ayrımcılık yaşamasın, onlar da bu spor tesislerinden yararlansın."

Yüzme antrenörü Hacı Mazlum ise engelli öğrencilerin suyla terapi gördüklerini belirterek, "Yüzmeyi onlara öğreterek, sağlıklarına bir nebze de olsa fayda sağlıyoruz." diye konuştu.

Çocukların bu eğitimlerle vücut olarak kendilerini toparlamaya başladıklarını ifade eden Mazlum, "Engelli bir çocuğumuz annesinin kucağında havuza geliyordu. 6 ay sonra kızımızın öz güven kazanarak, bazı şeyleri tek başına yapmaya başladığını gördük. Bu hem annesi hem bizleri çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli öğrenci annesi Ayşe Bayraktar ise 2 hafta yüzmeye getirmesiyle kızında gözle görülür değişiklik olduğunu belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trabzon Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl MüdürlüğüSpor Engel KaldırırYüzme Ve AtletizmTrabzon
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