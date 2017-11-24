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Spor dünyasından Öğretmenler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor dünyasından Öğretmenler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

24 Kasım 2017 Cuma 12:00
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Spor dünyasından Öğretmenler Günü mesajı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mekteplerinin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği günün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, emekli ve halen görevini yürütmekte olan tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz. Çağdaş eğitimin temellerini atan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün 24 Kasım. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını verdiği gün. Bugün öğretmenlerin günü, bugün dünyanın en kutsal vazifesini yapanların günü. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusumuzun geleceğinin teminatı olan gençlerimizi hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilişinin 89'uncu yıl dönümü ve bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının 36'ncı yılı. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunar, Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Ülkemizin en önemli ihtiyacı eğitimdir. Değerli öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla yetişen gençler, milletimizin teminatıdır. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diler, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarım."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda ise "Yolumuzu aydınlatan, geleceğimizin mimarları, değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFBeşiktaşFikret OrmanGalatasarayFbFenerbahçe
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