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Spor dünyası teröre karşı birleşti

İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısı karşısında spor dünyası tek yürek oldu.

12 Aralık 2016 Pazartesi 15:31
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Spor dünyası teröre karşı birleşti
 İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısına karşısında spor camiası tek yürek oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yöneticiler, Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit düşenleri andı.

Siyah-beyazlı kulübü yöneticileri, terör saldırısının olduğu, yeni adıyla Şehitler Tepesi'ne gelerek vefat edenler anısına çelenk ve karanfil bıraktı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Orman, hain saldırının acısını derinden hissettiklerini vurgulayarak, "Acımız çok taze. Herkesin şunu bilmesini isteriz ki bu ülkenin kuruluşunda, Çanakkale'den Sarıkamış'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia, ite köpeğe prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı. 

Fikret Orman, 14 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Vodafone Arena'da yapacakları maçın gelirini şehit ailelerine bağışlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Maçlarda polislere destek

Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçlarda futbolcular, karşılaşmalarda görevli polislere destek verdi.

Galatasaray'ın Gaziantepspor ile oynadığı müsabakanın öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler, polislere karanfil verdi. Mücadelede ilk golü atan sarı-kırmızılı futbolcu Yasin Öztekin, golden sonra asker selamı verirken, saha kenarındaki polislere sarıldı. Yasin'in bu hareketi, basında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ayrıca Türk Telekom Arena'daki sarı-kırmızılı taraftarların çevik kuvvet polislerini tribüne çağırması ve Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın bir polis memurunu taraftara götürmesi alkış aldı.

Ligde oynanan Atiker Konyaspor-Kayserispor maçından önce de iki takım oyuncuları ve hakemler, polislere karanfil verdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maçı izleyen taraftarlar, tezahüratlar ve pankartlarla polislere destek oldu.

İspanya'da maçlardan önce saygı duruşu yapıldı

İspanya'nın iki büyük futbol kurumu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarını kınayan ve bu zor dönemde Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten açıklamalar yaptı.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LFP'nin aldığı karara göre, İstanbul'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin anısına İspanya 1. ve 2. liglerinde oynanan maçların başında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

RFEF'in yaptığı yazılı açıklamada, "İspanyol futbol ailesi, bu zor dönemde Türk halkının yanında olduğunu açıklayıp, her türlü şiddeti reddettiğini ifade eder." denildi.

Futbol ve basketbol maçlarında saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu, terör saldırısı dolayısıyla maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı kaldı.

Türkiye profesyonel futbol ligleri ile basketbolda dün oynanan karşılaşmalarda saygı duruşu yapıldı. Bugün oynanacak maçlarda da saygı duruşu yapılmaya devam edilecek.

Federasyonlardan tepki

Türkiye'deki spor federasyonları, kulüpler ve futbolcuların yanı sıra UEFA da terör saldırısını kınayarak, tepkilerini paylaştı.

Kulüplerden kınama 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer bir çok kulüp de terör saldırısını kınadı.

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Vodafone Arena'nın yanı başında gerçekleşen hain terör eylemini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Şehit düşen emniyet mensuplarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz. Bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Beşiktaş ile Bursaspor camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün paylaştığı mesajda, "Yaşanan bu hain terör saldırısını lanetleyerek, ulusumuza, emniyet güçlerimize, resmi ve sivil güvenlik görevlilerine, stat ve Beşiktaş Kulübü çalışanlarına, taraftarlara ve bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şehit düşen emniyet mensupları ile vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Her türlü terör eylemini şiddetle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de yaptığı açıklamada, "Alçaklıkta sınır tanımayan teröristler, hem taraftarlarımızın hem de konuk takım Bursaspor taraftarının güvenliğini sağlayan kahraman güvenlik güçlerimize saldırdı. Asla hedeflerine ulaşamayacak olan alçaklara karşı dimdik duracağız. Milletçe el ele vererek, vatanımıza yapılan saldırılara göğüs gereceğiz. Milletimiz terör belasını da bertaraf edecektir." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan kınama açıklamasında ise "Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Öfkeli, üzgün ve yaslıyız. Ama bizler bu milletin, ülke bütünlüğünü hedef almış, insanlarımızın canına susamış zalimlere asla boyun eğmeyeceğini biliyor; bildiriyoruz!" şeklinde görüş belirtildi.

Ayrıca, bir çok kulüp de terör saldırısını kınayan paylaşımlarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan tepki

Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Vakıf başkanı Göksel Gümüşdağ imzalı yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırıyı düzenleyenler kim olduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, nerede oturduğumuza, hangi politik görüşü benimsediğimize bakmaksızın hepimize karşı, tüm Türkiye'ye, milletimize karşı bir suç işledi. Birlik olmak ve birlikte kalmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu ülkenin bütünlüğünü terörle bölebileceğini düşünenleri nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Futbol dünyası teröre karşı birleşti

Futbol dünyasından birçok isim, Beşiktaş'taki Vodafone Arena yakınında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, açıklamasında "Teröre lanet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Cennet vatanımızı teslim alacaklarını düşünenler kahrolsun." ifadelerine yer verdi.

İspanyol ekibi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, "İstanbul'daki patlama haberleri çok üzücü. Kalbim, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi West Ham United'da forma giyen milli futbolcu Gökhan Töre, patlama ardından çekilmiş "Teröre lanet olsun" yazılı Vodafone Arena fotoğrafı paylaşarak, "Geçmiş olsun Türkiyem." mesajını gönderdi.

Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, "Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun. İstanbul için dua edin." yorumunda bulundu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın Senegalli futbolcusu Demba Ba, "Tüm kalbim ve dualarım o insanlarla." diye yazdı.

Fransa'nın Metz takımında görev yapan milli futbolcu Mevlüt Erdinç, "Çok üzücü. İstanbul'da gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Üzerine Türk bayrağı yansıtılmış birbirlerine kenetlenen iki elin fotoğrafını paylaşan Moussa Sow ise "Çok üzgünüm." ifadesiyle duygularını aktardı.

Mesut Özil, Samuel Eto'o, Alex de Souza, Moussa Sow, Faryd Mondragon, Andre Moritz, Robin van Persie, Eren Derdiyok, Selçuk İnan, Martin Skrtel, Adriano Correia, Mehmet Aurelio, Pascal Nouma, Miroslav Stoch, Cenk Tosun, Guti, Simon Kjaer, Emre Çolak, Hakan Çalhanoğlu, Nordin Amrabat, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Andreas Beck, Gregory van der Wiel, Marcelo Guedes, Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler gibi birçok futbolcu da başsağlığı mesajı paylaştı.

UEFA'dan başsağlığı

UEFA'nın sosyal medyadaki Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbul'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu korkunç saldırıyı kınayarak Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine desteklerimizi iletiyoruz." denildi.

AA
Anahtar Kelimeler: İstanbul BeşiktaşSpor CamiasıBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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