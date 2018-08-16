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Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan 4 güvenlik görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

TFF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan 4 güvenlik görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:41
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Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

İSTANBUL 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile GalatasarayFenerbahçeBeşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan 4 güvenlik görevlisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Adıyaman'da çıkan çatışmada şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulunulurken, Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Adıyaman’ın Kömür Beldesi kırsalında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen 4 askerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz. Aynı saldırıda yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de tarafından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Adıyaman'da askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada dört askerimizin şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün açıklamasında ise, "Adıyaman'ın Kömür Beldesi kırsalında teröristlerin hain saldırısı sonucu dört askerimizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan hain terör saldırısını lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit yakınları ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." mesajı yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor CamiasıBaşsağlığıŞEHİTLER
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