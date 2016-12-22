İstanbul

'da

Vodafone Arena

yakınında gerçekleştirilen hain saldırılar karşısında birleşen

spor camiası

,

terör

e büyük

tepki

gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 10 Aralık Cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yapılan iki ayrı terör saldırısında 37'si polis, 7'si sivil 44 vatandaş şehit oldu. Hain saldırıya toplumun her kesiminden tepki gelirken, spor camiası da sessiz kalmadı.

Federasyonlar, spor kulüpleri, yöneticiler, teknik direktörler, antrenörler ve sporcular, internet sitelerinden ve sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla terörü kınarken, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Daha önceki yıllarda gerginlikler yaşayan farklı takımların taraftar grupları da saldırı gecesi Beşiktaşlıların Bursasporlu bazı taraftarlara yardım etmesi üzerine ortaya çıkan "Aramız bozuk, kanımız değil." sloganı etrafında birleşti.

Saldırılardan birinin gerçekleştiği Şehitler Tepesi'ne gelen Türkiye'nin farklı liglerinde mücadele eden takımların taraftarları, karanfil bırakarak şehitleri andı.

Beşiktaşlı taraftarlar Köyiçi'ndeki kartal heykeli, Galatasaraylılar ise Galatasaray Lisesi önünde toplanıp saldırının olduğu noktaya yürüyüş düzenledi. Bursasporlu taraftarlar da Beşiktaşlılara katılarak protestoda yer aldı. Protesto eylemine ayrıca farklı takımların taraftarları da destek verdi. Yürüyüş boyunca şehitleri anan taraftarlar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Saldırının olduğu noktada İstiklal Marşı okuyan taraftarlar, şehitler için dua etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, saldırının düzenlendiği yerde şehitleri anarak teröre tepki gösterdi. Orman yaptığı açıklamada, menfur saldırıyı şiddetle kınamak ve lanetlemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Acımız çok taze. Herkesin şunu bilmesini isteriz ki bu ülkenin kuruluşunda, Çanakkale'den Sarıkamış'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia, ite köpeğe prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor takımı da Şehitler Tepesi'ne karanfil bıraktı.

TFF'den 3 milyon lira bağış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldığını duyurdu.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri yer aldı.

Bilic: "Olanlar beni paramparça ediyor"

İngiltere'nin West Ham United takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, terör saldırısının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Türkiye'de görev yaptığı 2 yılda sempati kazanan Hırvat teknik adam, İstanbul'daki terör saldırısı karşısında net bir duruş sergiledi.

Takımının Liverpool karşısında aldığı 1 puanı Türk insanına armağan eden Bilic, "Bütün dualarım onlarla. Çalışmak veya tatil yapmak için birçok yerde bulundum. Belki de tanıdığım en iyi insanlar Türklerdi. Yaşananlar çok üzücü. Dünyanın en iyi kentlerinden en iyi ülkelerinden biri. Sadece doğası için değil, insanları için söylüyorum. Onlar çok iyi, sıcak kanlı ve arkadaş canlısı. Olanlar beni tek kelimeyle paramparça ediyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimi gönderiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş-Kayserispor maçı geliri şehit ailelerine

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile bu akşam yapacağı maçın tribün gelirini şehit ailelerine bağışlayacak.

Tüm sporseverlerin gelmesi için çağrının yapıldığı maçla ilgili siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kayserispor mücadelesi bilet satış gelirleri, Vodafone Arena yakınında gerçekleşen hain bombalı terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine bağışlanacak. Maçın biletleri, teröre asla boyun eğmeyeceğimizi vurgulamak ve birlik beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermek için tüm kulüplerin Passolig kartlarına geçerli olacak." ifadeleri yer aldı.

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da kupada Beşiktaş-Kayserispor maçındaki gelirlerini, şehit ailelerine bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

Gaziantepspor'un kulüp başkanı İbrahim Kızıl, sezon sonuna kadar kendi sahalarında oynayacakları tüm maçlardan elde edilecek bilet gelirini, şehit ailelerine bağışlayacaklarını bildirdi.

Maçlarda polislere destek

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan maçlarda futbolcular, karşılaşmalarda görevli polislere destek verdi.

Galatasaray'ın Gaziantepspor ile oynadığı müsabakanın öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler, polislere karanfil verdi. Mücadelede ilk golü atan sarı-kırmızılı futbolcu Yasin Öztekin, golden sonra asker selamı verirken, saha kenarındaki polislere sarıldı. Yasin'in bu hareketi geniş yankı buldu.

Türk Telekom Arena'da sarı-kırmızılı taraftarların polisleri tribüne çağırması ve Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın bir polis memurunu saha içinde tribünlere doğru götürmesi büyük alkış aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto'o, sahaya çıkarken tünelde Çevik Kuvvet Müdürü Vatan Zafer Koçak'a sarılırken, sahaya ayak basmadan önce de dua etti. Eto'o, Yekta Kurtuluş'un attığı golden sonra da saha kenarındaki polislere gitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan Medipol Başakşehir-Sivasspor maçından önce iki takım oyuncuları seremoniye polis montu ve kepiyle çıktı. Futbolcular, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.

Öte yandan, Trabzonspor'da futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında bugün deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçı öncesi seremoniye, polis kepleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü amblemli formalarla çıkacak.

Kulüpler Birliği Vakfından tepki

Kulüpler Birliği Vakfı, yayımladığı başsağlığı mesajında aynı zamanda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Vakıf başkanı Göksel Gümüşdağ imzalı yayımlanan açıklamada, "Bu saldırıyı düzenleyenler kim olduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, nerede oturduğumuza, hangi politik görüşü benimsediğimize bakmaksızın hepimize karşı, tüm Türkiye'ye, milletimize karşı bir suç işledi. Birlik olmak ve birlikte kalmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu ülkenin bütünlüğünü terörle bölebileceğini düşünenleri nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Basketbol camiası "omuz omuza"

Basketbol camiası, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı.

Türkoğlu, sosyal medyadaki hesabından paylaştığı videoya "Spor bize hep bir arada, omuz omuza olmayı öğretti. Bu kötü günlere birlikte göğüs gereceğiz!" ifadelerini not düştü.

"PolisimizinYanındayız" ve "OmuzOmuzayız" etiketlerini kullanan Hidayet Türkoğlu'nun paylaşımının ardından kısa sürede, Türkiye liglerinde forma giyen yerli ve yabancı basketbolcular benzer paylaşımlar yaptı.

UEFA'dan başsağlığı mesajı

UEFA'nın sosyal medyadaki Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbul'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu korkunç saldırıyı kınayarak Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine desteklerimizi iletiyoruz." denildi.

İspanya ve İngiltere'de şehitlere saygı

İspanya'nın iki büyük futbol kurumu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) ve İspanya Futbol Federasyonu, terör saldırılarını kınayan ve bu zor dönemde Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten açıklamalar yaptı.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LFP'nin aldığı kararla, terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin anısına liglerde oynanan maçlar bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı'nın üzerindeki ünlü çelik kemer, İstanbul'da düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına 11 Aralık'ta kırmızı renge büründü. İngiltere Futbol Federasyonunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan saldırının ardından Wembley'in kemeri bu gece, saygımızı ve acıları paylaştığımızı belirtmek üzere kırmızı." denildi.

Didier Drogba'dan teröre tepki

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, İstanbul'daki terör saldırısına, eski takımı Galatasaray'ın eşofmanını giyip asker selamı verdiği fotoğrafıyla tepki gösterdi.

Drogba, Instagram hesabından, "Bölemezsiniz, ayıramazsınız. Birlikte güzel Türkiye" mesajını paylaşırken, "polisiminyanındayım" ve "prayforistanbul" etiketlerini kullandı.

Futbol dünyasından tepki yağdı

Uluslararası futbol kamuoyundan birçok isim, terör saldırısında hayatını kaybedenler için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, açıklamasında "Teröre lanet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Cennet vatanımızı teslim alacaklarını düşünenler kahrolsun." ifadelerine yer verdi. İspanyol ekibi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos ise "İstanbul'daki patlama haberleri çok üzücü. Kalbim, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Alman golcüsü Lukas Podolski, "Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun. İstanbul için dua edin." yorumunda bulundu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın Senegalli futbolcusu Demba Ba, "Tüm kalbim ve dualarım o insanlarla." şeklindeki mesajı paylaştı.

Üzerine Türk bayrağı yansıtılmış kenetlenen iki elin fotoğrafını paylaşan Moussa Sow ise "Çok üzgünüm." ifadesiyle duygularını aktardı.

Mesut Özil, Samuel Eto'o, Alex de Souza, Faryd Mondragon, Andre Moritz, Robin van Persie, Martin Skrtel, Adriano Correia, Mehmet Aurelio, Pascal Nouma, Miroslav Stoch, Guti, Simon Kjaer, Emre Çolak, Hakan Çalhanoğlu, Nordin Amrabat, Ricardo Quaresma, Andreas Beck, Gregory van der Wiel, Marcelo Guedes, Vincent Aboubakar, Gökhan İnler, Gökhan Töre ve Mevlüt Erdinç gibi birçok futbolcu da başsağlığı mesajı paylaştı.

AIPS'ten mesaj

Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS), terör saldırısında şehit düşenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AIPS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından Vodafone Arena yakınında meydana gelen terör saldırıları nedeniyle Türkiye'deki meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA