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Song'dan iyi haber

Beyin kanaması geçiren Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song'un komadan çıktığı ve tedavi için Fransa'ya götürüldüğü bildirildi.

Song'dan iyi haber

Beyin kanaması geçiren Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song'un komadan çıktığı ve tedavi için Fransa'ya götürüldüğü bildirildi.

04 Ekim 2016 Salı 14:46
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Song'dan iyi haber

 İngiliz basınında yer alan habere göre, evinde beyin kanaması geçirdikten sonra Yaounde Hastanesinde yoğun bakıma alınan 40 yaşındaki Song'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Komadan çıkan, solunum cihazı kullanmayan ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınan Song'un tedavisine uçakla götürüldüğü Fransa'da devam edilecek.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 14:48
Anahtar Kelimeler:
İngiliz BasınıEvinde Beyin Kanaması GeçirdiYaounde HastanesiSongİngiltere Premier LigLiverpoolWest Ham United
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