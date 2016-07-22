Son şampiyon Orhan Okulu, altın kemeri istiyor

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Osman Aynur'u altın puanla geçerek altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu, 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için mücadele edecek.

Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayali ata güreşi olan yağlı güreşte başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Altın kemeri tekrar Döşemealtı ve Antalya'ya getirmek istediğini anlatan Orhan Okulu, yaklaşık 7 aydır Kırkpınar'a hazırlandığını vurguladı.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Okulu, ''Çocukken, babamla Kırkpınar'ı izlemeye geldiğimde başpehlivan olmayı hayal ediyordum. Hayallerim gerçek oldu. Altın kemeri almak istiyorum. Bazıları bana (Sen beceremezsin, boyun kısa, kilon fazla) dediler. Ancak hırsım ve mücadelemle kazandım, altın kemeri takmak nasip oldu.'' diye konuştu.

Güreşçilerin olimpiyatının Kırkpınar Yağlı Güreşleri olduğunu anlatan Okulu, altın kemerin her güreşçinin hayallerini süslediğini kaydetti.

Kırkpınar'da güçlü rakiplerin olduğunu, favori gösterilen başpehlivanların çok iyi hazırlandığını ifade eden Okulu, iyi kura çekenin şansının da fazla olacağını söyledi. Orhan Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini bildirdi.

Kırkpınar'da üst üste 3 kez altın kemeri kazanan başpehlivan, bu kemerin ebedi sahibi oluyor.

Kemal Yılmaz: ''Altın kemeri kazanacağına inanıyorum''

Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise geçen senenin altın kemerli ekibi olarak tekrar altın kemeri kazanmak için Edirne'ye geldiklerini belirtti.

Okulu'nun performansının geçen seneden daha iyi olduğunu anlatan Yılmaz ''Ben geçen yıla oranla Okulu'nun performansını bir diş daha yukarıda görüyorum. Altın kemeri kazanacağına inanıyorum. İnşallah kazasız belasız bir sakatlık olmadan bir Kırkpınar geçer.'' şeklinde konuştu.