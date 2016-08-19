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Son şampiyon lig perdesini açıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Son şampiyon lig perdesini açıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek

19 Ağustos 2016 Cuma 09:46
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Son şampiyon lig perdesini açıyor

 Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2016-2017'de aynı başarıyı göstererek üçüncü yıldızı takmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, ilk hafta mücadelesinde ligin yeni takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetecek.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Adriano Correia, Gökhan Gönül ve Fabricio Agosto Gomez, ilk lig maçına çıkmak için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Geçen sezonun devre arasında transfer edildikten sonra İspanya'nın Rayo Vallecano takımına kiralanan Aras Özbiliz de şans bulması halinde siyah-beyazlı formayı Vodafone Arena'da ligde ilk kez giymenin heyecanını yaşayan oyuncular arasında yer alacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçına, Tolga Zengin, Andreas Beck, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor. 

En çok Fenerbahçe ile oynadı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna yarın evinde Alanyaspor maçıyla girecek son şampiyon Beşiktaş, bu sezon yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok karşılaşmayı Fenerbahçe ile oynadı. 

Siyah-beyazlılar, geride kalan 58 sezonda Fenerbahçe ile 120 kez karşılaşırken, Akhisar Belediyespor ile 8 maç yaptı, ilk haftadaki rakibi Alanyaspor ile de ilk kez karşılaşacak.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 48 kezle Gençlerbirliği'nden alan siyah-beyazlılar, en çok golü de 136 kezle yine başkent temsilcisine attı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 09:47
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBJKSporTürkiyeFutbolFenerbahçe
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