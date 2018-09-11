Son şampiyon galibiyetle başladı

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Fransa'yı 59-52 yendi.
Son şampiyon Türkiye, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başladı.
Gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşan milliler, ilk periyodu 15-12 geride kapattı. İkinci periyotta dengeyi sağlayan Türkiye, soyunma odasına 25-25 beraberlikle gitti.
İkinci devre özellikle Mücahit Günaydın'ın basketleriyle etkili olan ay-yıldızlı ekip, 3. periyodu 43-41 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğü koruyan Türkiye, Fransa'yı 59-52 mağlup etti.
Galibiyette 31 sayıyla önemli rol oynayan milli basketbolcu Mücahit Günaydın, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçını yarın TSİ 12.15'te Almanya ile yapacak.
AA