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Son şampiyon galibiyetle başladı

Türkiye, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'yı 59-52 mağlup etti.

Son şampiyon galibiyetle başladı

Türkiye, Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'yı 59-52 mağlup etti.

11 Eylül 2018 Salı 15:19
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Son şampiyon galibiyetle başladı

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Fransa'yı 59-52 yendi.

Son şampiyon Türkiye, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyona galibiyetle başladı.

Gruptaki ilk maçında Fransa ile karşılaşan milliler, ilk periyodu 15-12 geride kapattı. İkinci periyotta dengeyi sağlayan Türkiye, soyunma odasına 25-25 beraberlikle gitti.

İkinci devre özellikle Mücahit Günaydın'ın basketleriyle etkili olan ay-yıldızlı ekip, 3. periyodu 43-41 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğü koruyan Türkiye, Fransa'yı 59-52 mağlup etti.

Galibiyette 31 sayıyla önemli rol oynayan milli basketbolcu Mücahit Günaydın, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçını yarın TSİ 12.15'te Almanya ile yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Son şampiyon TürkiyeAvrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
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