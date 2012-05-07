Son iki 2 sezona 'Kocaman' damga

İSTANBUL - Futbolcu olarak formasını giydiği 8 sezonun ardından, 2009-2010 sezonunda sarı-lacivertli ekibe sportif direktör olarak dönen Kocaman, 2010-2011 sezonundan itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmaya başladı.



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyon yaptığı Fenerbahçe, ''Futbolda şike'' davasının damgasını vurduğu 2011-2012 sezonunda yaşanılan sıkıntılara rağmen, son hafta mücadelesi öncesi ligde şampiyonluğun iki adayından birisi durumunda.

Sportif direktörlüğü

1995-1996 sezonunda yaşadığı buruk ayrılığın ardından, Fenerbahçe'ye 13 yıl sonra 2009-2010 sezonunda sportif direktör olarak dönen Kocaman, sarı-lacivertli ekipte yeni bir dönemi başlattı.

Teknik direktör Christoph Daum'un teknik direktörlük yaptığı sezonda, ligde ve kupada şampiyonlukların son maçta yitirilmesinin acısını yaşayan Kocaman, teknik direktörlük yapmaya başladığı geçen sezondan itibaren takımına büyük bir ivme kazandırdı.

2010-2011 sezonu

Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyeri 2010-2011 sezonunda başladı.

Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde 2 kez lig şampiyonluğu yaşayan, 3. şampiyonluğunu teknik direktörlük görevinde elde eden Kocaman, geçen sezon sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapan 2. Türk teknik adam unvanını almıştı.

Sezonun ilk yarısında 17 maçlık bölümü lider Trabzonspor'un (42 puan) 9 puan gerisinde (33 puan) 3. sırada tamamlayan Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla sezonu bordo-mavili ekibin averajla önünde yer alarak 82 puanla zirvede bitirdi.

2011-2012 sezonu

Fenerbahçe, ''Futbolda şike'' davasının soruşturma sürecinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildiği için Avrupa kupaları mücadelesinde yer alamayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarışı bırakmadı.

Son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibin 1 puan gerisinde (46 puan) bulunan Fenerbahçe, 12 Mayıs Cumartesi günü Kadıköy'de seyircisinin önünde oynayacağı maçı kazanırsa lig şampiyonluğuna ulaşacak.