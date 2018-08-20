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Son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla attığı 17 golün 10'unu son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde kaydetti.

Son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla attığı 17 golün 10'unu son 15 dakika ve uzatma bölümlerinde kaydetti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:40
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Son anların adamı Negredo

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atan siyah-beyazlı futbolcu Alvaro Negredo, son bölümlerdeki etkili oyunuyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 17 gol kaydetti. Negredo, bu gollerin 10'unu ikinci yarılarda filelere gönderdi. 75 ve 90. dakikalar arasında 6 kez gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, 90+1. dakikalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Alvaro Negredo, böylece gollerin yüzde 47'sini son anlarda filelere gönderdi.

İkinci yarıdaki bir golünü 74. dakikada atan siyah-beyazlı oyuncu, 68. dakikada da gol sevinci yaşadı.

İlk yarıda 7 gol

İspanyol futbolcu, ilk yarılarda ise 7 gollük performans sergiledi.

Negredo, ilk 15 dakikada 4 kez fileleri havalandırırken birinci devrenin sonraki bölümlerinde 3 kez gol sevinci yaşadı. 

Bu sezon gollerine erken başladı 

Geçen sezonki performansıyla eleştirilen Negredo, 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezon yaptığı ilk 13 resmi maçta şans bulduğu anlarda gol atamayan Negredo, 14. resmi karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti. İspanyol oyuncu, 2017-2018 sezonunu 15 golle tamamladı.

Negredo, bu sezona ise daha iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş'ın 2018-2019'da yaptığı 6 maçın 3'ünde şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alvaro Negredo, bunların ikisini de son 2 resmi maçta kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'e 2-1 yenildiği maçta attığı golle turu getiren isim olan Negredo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da fileleri havalandırarak takımının 2-1 öne geçmesini sağladı. 

Durumunun netlik kazanmasını bekliyor

Geçen sezonki kötü performansının yanı sıra maliyetiyle gündeme gelen Negredo, Beşiktaş'taki durumunun netlik kazanmasını bekliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alvaro NegredoBeşiktaş
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