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Son anda kümede kaldı Avrupa'da zirveye oynuyor

Önceki sezon son maçta ligde kalmasına rağmen geçen yıl Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da bu sezon da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elde edilen büyük başarının gururu yaşanıyor.

Son anda kümede kaldı Avrupa'da zirveye oynuyor

Önceki sezon son maçta ligde kalmasına rağmen geçen yıl Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da bu sezon da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda elde edilen büyük başarının gururu yaşanıyor.

13 Mart 2017 Pazartesi 14:06
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Son anda kümede kaldı Avrupa'da zirveye oynuyor

HATAY - Kadınlar basketbolda önceki sezon son maçta ligde kalmasına rağmen geçen yıl Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde final oynayan, bu sezon başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 4 takım arasına kalmanın gururu yaşanıyor.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden 14 takımın 6'sına ev sahipliği yapan Akdeniz Bölgesi'nin en doğusundaki temsilcisi Hatay Büyükşehir Belediyespor, son yıllarda aldığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Ligde önceki sezon son maçta galip gelerek kümede kalan Hatay temsilcisi, bunun ardından büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligde final oynadı ve tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bu sezon ise istikrarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 60-55 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Yükselen başarısını Avrupa mücadelesinde de gösteren Akdeniz ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden elense de yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam etme hakkı kazandı.

Bu kupada da Polonya'nın Wisla Can-Pack ekibini çeyrek finalde eleyerek, adını yarı finale yazdırmayı başaran mavi-beyazlı takım, Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Bellona AGÜ ile büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Yarı finalde Bellona AGÜ ile karşılaşacak Hatay Büyükşehir Belediyespor, finale çıkıp tarihine altın harflerle yeni bir başarı eklemek istiyor.

"Hedefimiz finale gidip kupayı almak"

Başantrenör Katerina Hadzidaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finalde 4 Türk takımın yer almasının Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türk takımların her zaman Avrupa'nın en iyi takımları olarak anıldığını belirten Hadzidaki, "FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 4'e kalmamız onur verici. Hedefimiz finale gidip kupayı almak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nden FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na gelerek büyük başarı gösterdik. Takımıma güveniyorum, finale kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Her maçta taraftarın salonu doldurduğunu ve bunun takımın en büyük şanslarından biri olduğunu kaydeden Hadzidaki, desteklerinden dolayı tüm taraftarlara teşekkür etti.

"Yatırımlarımızın karşılığını aldık"

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar da büyük bir gururu yaşadıklarını söyledi.

Bayraktar, son yıllarda elde ettikleri başarının Hatay Büyükşehir Belediyespor'un basketbola yaptığı yatırımlarının karşılığı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dört Türk takımının FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final oynaması Türk basketbolu için son derece övünç ve gurur kaynağı. Bu da bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor. Elde ettiğimiz başarıyı önce finale oradan da kupaya götürmek istiyoruz. Kupayı, 2009'dan sonra bir kez daha bir

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolAvrupaZirveFIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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