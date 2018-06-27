Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
Son 16 turundaki iki eşleşme...
Antalya'da 73 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu
Antalya'da 73 gündür kayıp kişinin...
6 genel başkanlı Meclis
6 genel başkanlı Meclis
81 vilayete gideceğim
81 vilayete gideceğim
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde

Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu

Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu

Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:10
0 Okunma
Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu

SAINT PETERSBURG

2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

C Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fransa, D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile son 16 turunda eşleşti.

D Grubu'nu 9 puan ile lider tamamlayan Hırvatistan ise C Grubu'nu 5 puanla ikinci bitiren Danimarka ile son 16 turunda rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu, program şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

1 Temmuz Pazar

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod)

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıRusya 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
Pastore, Cengiz Ünderli Roma'ya gitti
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"
"Üst gruba avantajlı gitmek istiyoruz"
Kayserispor'un hedefi ilk beş
Kayserispor'un hedefi ilk beş
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Gazişehir Gaziantep'de transfer
Gazişehir Gaziantep'de transfer
2018 FIFA Dünya Kupası
2018 FIFA Dünya Kupası
Son 16 turunda ilk iki eşleşme belli oldu
Son 16 turunda ilk iki eşleşme belli oldu
İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz
İyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz
Trabzonspor'da transferde öncelik stoper
Trabzonspor'da transferde öncelik stoper

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ