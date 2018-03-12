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Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, kaydettiği 61 golle 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en skorer takımı oldu.

Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, kaydettiği 61 golle 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en skorer takımı oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:10
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Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, skorer performansıyla dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en golcü takımı olma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun 25 haftalık bölümünde 64 gol atarken, sonraki sezonlarda bu periyotta en fazla skor üreten takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye fark attı.

Galatasaray, ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş'tan 14, üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir'den 16, dördüncü Fenerbahçe'den de 12 kez fazla ağları havalandırdı.

18 sezon sonra 60 gol barajını aştı

Galatasaray, Süper Lig'de 18 sezon sonra 25. haftada 60 gol barajını aştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda 25. haftayı 65 golle geçmişti.

Terim ile goller arttı

Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in oturmasıyla Galatasaray'ın gol sayısında önemli bir artış oldu.

Sezona başladığı Hırvat teknik adam Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 gol atan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetimindeki 9 müsabakada 27 kez ağları havalandırdı.

Tudor yönetiminde maç başına 2,1 gol ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Terim ile maç başına 3 gol ortalaması tutturdu.

Gomis faktörü

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki skorer performansında Fransız golcü Bafetimbi Gomis büyük rol oynuyor.

Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile ligde forma giydiği 24 maçta 25 kez fileleri sarstı.

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligdeki gollerinin yüzde 41'ini tek başına kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayBafetimbi Gomis
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