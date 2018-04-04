Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113396
ALTIN
173.507
DOLAR
4.0186
STERLİN
5.6390
EURO
4.9368
Yürüme hayaline kavuştu
Yürüme hayaline kavuştu
Gönüllere Taht Kuran Kadın: Ayta Sözeri 
Gönüllere Taht Kuran Kadın: Ayta...
Servet kaybı öldürebilir
Servet kaybı öldürebilir
Yargıtaydan 'kredi masrafı' kararı
Yargıtaydan 'kredi masrafı' kararı
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'
'İlk bin gün'ün bilinirliği arttı'

Soldado şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Soldado şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz." dedi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:25
0 Okunma
Soldado şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Spor Toto Süper Lig'de kalan 7 maçı da kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerine inandığını söyledi.

Soldado, Büyük Kulüp'te, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, gündeme dair soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'nin hiçbir zaman pes etmeyeceğini vurgulayan Soldado, "Eğer bir olasılık varsa sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kalan 7 maçta 21 puan hedeflediklerini aktaran İspanyol santrfor, "Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. 21 puanı almayı başarırsak kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bu yönde motive olmak zorundayız. Sezon sonunda ligin en üst sırasında olan takım olmak istiyoruz. Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeli FutbolcuRoberto SoldadoSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En küçük Türk sporcu piste çıktı
En küçük Türk sporcu piste çıktı
Boksta 7 madalya
Boksta 7 madalya
Fernandao şampiyonluğa inanıyor
Fernandao şampiyonluğa inanıyor
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma heyecanı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma heyecanı
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
G. Manisaspor ligden düşüyor
G. Manisaspor ligden düşüyor
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Başkentte gol çıkmadı
Başkentte gol çıkmadı
Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda
Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ