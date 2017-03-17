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Sökeli Kayra'nın Sow hayali gerçekleşiyor

Genetik rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Kayra, hayranı olduğu Fenerbahçeli Moussa Sow'u yarınki Atiker Konyaspor maçında statta izleyecek.

Sökeli Kayra'nın Sow hayali gerçekleşiyor

Genetik rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Kayra, hayranı olduğu Fenerbahçeli Moussa Sow'u yarınki Atiker Konyaspor maçında statta izleyecek.

17 Mart 2017 Cuma 12:22
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Sökeli Kayra'nın Sow hayali gerçekleşiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan, genetik rahatsızlığı bulunan Kayra Tütüncü, hayranı olduğu Fenerbahçeli Moussa Sow ile görüşmek için yarınki Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçına davet edildi.

Hatice Tütüncü, yaptığı açıklamada, oğlunun büyük hayranlık duyduğu Sow'un, bir süre önce kendilerine ulaştığını söyledi.

Telefon görüşmesinde, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçına davet aldıklarını belirten anne Tütüncü, "Daveti alan oğlum yerinde duramadı, geceleri heyecandan uyuyamadı. Geceleri hep Sow'u sayıkladı. Nasipse Sow bizi bekliyor. Evladımın yüzünü güldürdüğü için Sow'a minnettarım." dedi.

Baba Sedat Tütüncü ise ilgisinden dolayı Senegalli futbolcuya teşekkür etti. 

Genetik bir rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Kayra Tütüncü'nün en büyük hayalinin Fenerbahçeli Sow ile görüşmek olduğu medyada yer almıştı. Sow ise 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Genç Kayra, mesajını aldım. Afrika Kupası dönüşü hayalin gerçek olacak ve inşallah görüşeceğiz." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kayra TütüncüSökeli KayraFenerbahçe-Atiker Konyaspor
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