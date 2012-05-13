Sokaklar karnaval alanına döndü

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanmasının ardından sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.



Galatasaray'ın 2011-12 sezonunu şampiyon olarak kapatmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'da ağırlıklı olarak Taksim Meydanı'nda toplanmaya başladı. Çok sayıda Galatasaray taraftarı şampiyonluğu, ellerinde takımlarının bayrakları, atkılarıyla kutlarken, meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlar, şampiyonluğu şarkılar ve marşlar söyleyerek kutladılar.



Florya'ya akın ettiler

Sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne adeta akın etti. Tesislerin etrafından toplanan binlerce taraftarlar, tezahürat ve marşlarla şampiyonluğu kutlarken, daha sonra tesislerin içine alınan taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın gelmesini bekledi.

Tüm yurtta sarı-kırmızı coşku

Ankara'da Kızılay, Sakarya, Emek, Bahçeli gibi kentin çeşitli noktalarında takımlarının bayraklarıyla sevinç gösterileri düzenledi. İzmir'de sarı-kırmızılı seyirciler, coşkularını her sene şampiyonluğun kutlandığı Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarında sürdürdü.

Karşılaşmayı Şırnak'taki çeşitli kafelerde izlemeyi tercih eden Galatasaraylı taraftarlar, müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar temsili kupayı kaldırdıktan sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Adana'da çok sayıda taraftar Atatürk, Gazipaşa, Baraj Yolu ve Ziya Paşa caddelerinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, İstasyon Caddesi istikametine yürüdü. Sivas Devlet Hastanesi önüne gelindiğinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir grup taraftar arasında tartışma başladı. Kargaşada, üzerinde Galatasaray forması bulunan makine mühendisi Göktuğ Ergökçek (29), kimliği belirsiz bir kişi tarafından karnından bıçakla yaralandı. Tedavi altına alınan taraftarın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanarak sevgi gösterilerinde bulunan Galatasaraylılar, yoldan geçen araçları sallayarak şampiyonluk turları attı. Havai fişek patlatıp caddeyi trafiğe kapatan taraftarlar, saatlerce halay çekip şampiyonluğu kutladı.

Eskişehirsporlu taraftarlar, Fenerbahçe-Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı ile Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi ve Vural Sokak'ta yürümek istedi.

Kastamonu'daki sarı kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet, Atatürk, Yalçın, Plevne ve Kışla Caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdular.

Zonguldak'ta maçı çeşitli mekanlarda izlemeyi tercih eden Galatasaraylı taraftarlar, müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşadı.

Van'da, kahvehane ve kafeteryalarda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitişiyle Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti.

Derbiye kalbi dayanmadı

Denizli'de bir kişi, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Honaz'da dolmuş şoförlüğü yapan Galatasaray taraftarı Hasan Yarış (46), Çarşı Meydanı'ndaki kahvede Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken ilk yarının sonlarına doğru fenalaştı. Honaz Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yarış, yolda hayatını kaybetti.

Yurtdışı kutlamalar

Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün eski Türk çarşısında maçı izleyen taraftarlar, ortak sevinci paylaşmak gereğince takım formaları ve bayraklarıyla Üsküp'ün ana meydanına doğru yürüdü.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Türkler, maçın bitmesinin ardından araçlarıyla geldikleri Dallas semtinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaray'ın Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kazanması Hollanda'daki taraftarlarını sevince boğdu. Rotterdam'ın işlek caddelerinde araçlarıyla tur atan taraftarlar trafiğin kilitlenmesine yol açarken, güvenlik görevlileri olası olaylara karşı önlem aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Brüksel'in Schaerbeek, Saint-Josse, Anderlecht ve Molenbeek semtlerinde ana caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla yürüyerek ve konvoy oluşturarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

İki kere şampiyon

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinin açılış fotoğrafında Galatasaray'ın kazandığı 18. şampiyonluğa vurgu yapıldı. Sitede, Spor Toto Süper Lig'de normal sezonu lider olarak tamamladıktan sonra, bu sezon ilk kez uygulanan Süper Final uygulamasının da lider tamamlanması nedeniyle ''İki kere şampiyon'' ibaresi kullanılması dikkati çekti.