Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu

, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri tarafından üretilen ve Formula Student Yarışları'nda

Türkiye'yi temsil eden yerli formula aracını test etti

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Milli motosikletçi Sofuoğlu ile İngiltere ve Almanya’da düzenlenen Formula Student Yarışları'nda Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olan YTÜ Racing ekibi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir araya geldi.

Sofuoğlu, kişisel çalışma pistinde, öğrencilerin ürettiği "YTR-03 Karbosan" isimli aracın direksiyonuna geçti. Yarış aracının sınırlarını zorlayan ve hız denemesi yapan Sofuoğlu, drift gösterisi de sundu.

Milli motosikletçi, sürüşünün ardından aracın tasarımı ve kullanımı ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

AA