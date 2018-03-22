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Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu sağlık sorunları nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın Tayland'da yapılacak ikinci ayak yarışında piste çıkamayacak.

Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu sağlık sorunları nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın Tayland'da yapılacak ikinci ayak yarışında piste çıkamayacak.

22 Mart 2018 Perşembe 16:27
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Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sağlık sorunları nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın hafta sonunda Tayland'da gerçekleştirilecek ikinci ayak yarışında pistte olamayacak.

Dünya şampiyonu Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland'da riske girmek istemediğini belirterek, takımıyla görüşmesinin ardından yarışa çıkmama kararı aldıklarını ifade etti.

Kenan, geçen yıl Fransa'daki kazanın ardından motosiklete erken dönüş yaptığını hatırlatarak, "Bu sezon Avustralya'da yapılan sezonun ilk yarışında bir kaza daha geçirdim. Bazı sağlık sorunları yaşıyorum. Fransa'daki yarış sonucunda oluşan sorunlar nüksetti. Bir daha kaza yaşamam halinde kalıcı sorunların ortaya çıkabilir. Bu nedenle Kawasaki Pucetti Takımı'yla görüşerek Tayland'da yarışmama kararı aldık." değerlendirmesini yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte Tayland'da bulunan Kenan, tedavi süreciyle ilgili bir öngörü bulunmadığını dile getirerek, "Benim yerime Tayland'daki yarışta, geçen yıl Asya şampiyonu olan Malezyalı Azlan Shah Kamaruzaman yer alacak." dedi.

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı Avustralya yarışında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kenan SofuoğluDünya Supersport şampiyonası
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