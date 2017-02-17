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Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı için Avustralya'ya gitti.

Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı için Avustralya'ya gitti.

17 Şubat 2017 Cuma 13:56
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Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti

Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, şampiyonada sezonun ilk yarışının 26 Şubat Pazar günü Avustralya'da gerçekleştirileceğini söyledi. Akyazı'daki antrenman sırasındaki kazanın ardından sağ elindeki kırık nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını anımsatan Sofuoğlu, elindeki platini dün ameliyatla aldırdığını ifade etti.

Elinin iyileşmediğini vurgulayan milli motosikletçi, "Elimdeki sağlık sorununa rağmen Avustralya'ya gitmem gerekiyor. Sezonun nasıl başlayacağını bilmiyorum. Erken giderek Avustralya'da doktorlarla görüşüp bir şekilde yarışmaya yetişmeye çalışacağım. Katılamamam durumunda, sezon neredeyse benim için başlamadan bitecek." diye konuştu.

Sezonun ilk yarışından mutlaka puan almak istediğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, "Elim için özel eldiven hazırlattım. Yarışamayacak durum oluşmadığı sürece antrenmansız da olsa piste çıkarak puan almak istiyorum. Alacağım 5-10 puan bile bana sonraki haftalarda büyük avantajlar sağlayacak. İnşallah sakatlığıma rağmen, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2017 14:28
Anahtar Kelimeler:
AkyazıKenan Sofuoğlu
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