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Sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak

Sakatlığına rağmen sezonun ilk ayağı için Avustralya'ya giden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, elinin durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk 2 yarışına katılamayacak.

Sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak

Sakatlığına rağmen sezonun ilk ayağı için Avustralya'ya giden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, elinin durumunun kötüye gitmesi nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk 2 yarışına katılamayacak.

21 Şubat 2017 Salı 15:39
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Sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle 2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk 2 yarışına katılamayacağını açıkladı.

Şampiyonayı 5 kez kazanan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyazı'daki antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından sağ elinin kırıldığını ve ameliyat olduğunu hatırlattı.

Elindeki platini ameliyatla aldırdıktan sonra 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı için Avustralya'ya gittiğini belirten Sofuoğlu, ancak antrenmanlar sırasında elinin çok daha kötü duruma geldiğini söyledi.

Sofuoğlu, yarışabilmek için çok gayret sarf ettiğini vurgulayarak, "İşin doğrusu Türkiye'de en son ameliyat olduğumda metalleri aldırdığımızda, parmağım tekrar yerinden çıkmış. Burada 2 gün boyunca sürekli iğne ve ağrı kesiciler verildi ancak bir türlü hiçbir şey fayda etmedi. 2-3 turdan fazla motosikleti sürecek gücüm kalmıyordu. O yüzden bırakma kararı verdik. İnşallah, 2 Nisan'da İspanya'daki yarışa yetişmeye çalışacağız. Bu şekilde sezonun ilk 2 yarışını kaçırmış oluyoruz." diye konuştu.

Ankara'ya dönerek yeniden ameliyat olacağını anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bırakma kararını kendim vermedim. Doktorlarla görüştük. Özellikle Ankara'da ameliyatımı yapan hocamı da aradım. Burada motor yarışlarında çok tecrübeli doktorlar var, onlarla da görüştüm. Hepsi bu kararın doğru olduğunu söyledi. Bu şekilde piste çıkmamın çok tehlikeli olduğunu belirttiler. Fren sıkma ve gaz verme gücüm olmadığından ötürü bırakıp, sezonun 3, en kötü ihtimalle 4. yarışına yetişmeyi amaçlıyoruz. Sezonda iki yarışa çıkamamak şampiyonluğu zora sokacak ama nasipten ötesi olmaz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kenan SofuoğluDünya Supersport şampiyonası
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