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Skrtel'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Skrtel'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:43
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Skrtel'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, her futbolcunun Türkiye'deki gibi bir atmosferde oynamayı çok isteyeceğini ifade etti. 

Türkiye'deki futbol ruhuna dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, "İki yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'nin birçok noktasına seyahat etme fırsatı buldum. Birbirinden farklı şehirler, stadyumlar ve özel yerler gördüm. Gittiğim her stadyumun çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz atmosferler ve harika taraftarlar var." görüşünü paylaştı.

Slovakya Milli Takımı'nın formasını 97 kez giyen ve Fenerbahçe'den önce Trencin, St. Petersburg ile Liverpool'da oynayan Skrtel, Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılırsa hem futbolcular hem de yurt dışından gelecek futbolseverler için çok farklı bir deneyim olacağını vurguladı.

Türkiye'de oynadığı her maçın ayrı bir keyif olduğunu ifade eden Skrtel, şunları kaydetti:

"Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum. Gerek futbolcular gerek taraftarlar için farklı bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Burada tutkulu taraftarlarla dolu muhteşem stadyumlar var. Her futbolcu Türkiye'deki gibi atmosferde oynamayı çok ister. Benim desteğim Türkiye'yle. Umarım UEFA EURO 2024 Türkiye'de olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMartin SkrtelTürkiye Futbol Federasyonu
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