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Sixers Ersan'la kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 16 sayıyla oynadığı maçta deplasmanda Orlando Magic'i 112-111 mağlup etti.

Sixers Ersan'la kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 16 sayıyla oynadığı maçta deplasmanda Orlando Magic'i 112-111 mağlup etti.

10 Şubat 2017 Cuma 11:02
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Sixers Ersan'la kazandı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Amway Center'de oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 112-111'le geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayan ve 26 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova 16 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla galibiyette önemli rol üstlendi. Dario Saric 24 sayı ve 8 ribaunt, Nik Stauskas 13, Sergio Rodriguez ise 12 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 35'inci mağlubiyetini alan Magic'de Evan Fournier 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Nikola Vucevic 21 sayı ve 11 ribaunt, Serge Ibaka ise 16 sayıyla oynadı.

Westbrook galibiyeti getirdi

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, sezonun 16. mağlubiyetini deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 118-109 yenilerek aldı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 26. kez "triple-double" yaparken, takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Victor Oladipo 23 sayı ve 7 ribaunt, Steven Adams ise 20 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Uzatmalara giden maç Mavericks'in

Günün uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı ligin formda takımlarından Utah Jazz'ı 112-105'lik skorla geçti.

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Anahtar Kelimeler:
NBASixers Ersan
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