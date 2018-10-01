Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar Bursaspor'u, Brezilyalı Robinho'nun attığı 2 golle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 5 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı.

Ligde ilk galibiyetini 1. haftada 11 Ağustos'ta Sivas'ta oynanan maçta 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 5 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1, bir sonraki hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 4. haftada ise dış sahada Akhisarspor ile 1-1, 5. hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalmış, 6. haftada ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti.

Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.