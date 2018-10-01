Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
230.473
DOLAR
6.0364
STERLİN
7.8731
EURO
6.9902
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç
"Malay"
"Malay"
ALES yapıldı
ALES yapıldı
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı
Endonezya’daki depremde kayıplar olduğu açıklandı

Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:13
0 Okunma
Sivasspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Kırmızı-beyazlılar Bursaspor'u, Brezilyalı Robinho'nun attığı 2 golle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 5 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı.

Ligde ilk galibiyetini 1. haftada 11 Ağustos'ta Sivas'ta oynanan maçta 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 5 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1, bir sonraki hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 4. haftada ise dış sahada Akhisarspor ile 1-1, 5. hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalmış, 6. haftada ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybetmişti.

Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSivassporDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta çiftler finali oynadı
Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta çiftler finali oynadı
Pamuk tarlasından dünya şampiyonasına
Pamuk tarlasından dünya şampiyonasına
Rusya'da kazanan Hamilton
Rusya'da kazanan Hamilton
Demir Grup Sivasspor evinde kazandı
Demir Grup Sivasspor evinde kazandı
Milli okçulardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Milli okçulardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
Galatasaraylı Emre Akbaba ameliyat edildi
Galatasaraylı Emre Akbaba ameliyat edildi
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda devirdi
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda devirdi
Aytemiz Alanyaspor sahasında galip
Aytemiz Alanyaspor sahasında galip
Mustafa Cengiz'in konuşmasına üyelerden tepki
Mustafa Cengiz'in konuşmasına üyelerden tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ