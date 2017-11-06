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Sivasspor seriyi bozmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sonuçla son 5 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Sivasspor seriyi bozmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sonuçla son 5 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:38
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Sivasspor seriyi bozmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor, bu sonuçla son 5 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Lige iyi başlayamayan ancak son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken kırmızı-beyazlı ekip, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek iyi bir seri yakaladı.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek seriye başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 8. haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken 9. haftada evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 10. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenmeyi başarırken, iç sahada dün Atiker Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederek üst üste çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde geride kalan 11 haftalık periyotta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplamayı başaran Demir Grup Sivasspor, puan cetvelinde 5. sıraya adını yazdırdı. 

Kone 7. golünü attı 

Demir Grup Sivasspor'un, Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncusu Aronune Kone, gol sayısını 7'ye yükselti. Atiker Konyaspor karşısında kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gollere imza atan 33 yaşındaki tecrübeli golcü, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

Kone, geride kalan 11 haftalık periyotta Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor maçlarında gol atma başarısı göstermişti. Gol krallığı yarışında adını 4. sıraya yazdıran Kone, takımının ve kendisinin başarı grafiğini yükselten isim olarak ön plana çıkıyor. 

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına cuma günü başlayacak 

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Samet Aybaba, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada 4 gün izin verdi.

Demir Grup Sivasspor, 10 Kasım Cuma günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigAtiker KonyasporSivasspor
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