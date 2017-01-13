TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe şampiyonluk sevinci yaşamaya geldiğini belirterek, "Sivasspor, bu ligin favorisi." dedi.

Rıdvan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'dan gelen transfer teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini aktardı.

Sivasspor'un şampiyonluk şansının yüzde 90'larda olduğunu ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Sivasspor'a şampiyonluk yaşamaya geldim, inşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız." diye konuştu.

Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampına sonradan katıldığını anımsatan Rıdvan, takımdaki arkadaşlık ortamının son derece iyi olduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk kez çalışma fırsatı bulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını anlatan Rıdvan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe gelmesindeki en büyük etkenlerden birinin de tecrübeli teknik adam olduğunu vurguladı.