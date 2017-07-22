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Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:50
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Sivasspor'a kötü haber

SİVAS (AA) - Sivasspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ali Şaşal Vural'ın Bolu kampında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Fetih ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.

Çekilen MR sonrası yapılan kontrollerde, Ali'nin sağ uyluk ön adalesinde ileri dereceli yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmış olup Ali'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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