Sivasspor'a kötü haber

SİVAS (AA) - Sivasspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ali Şaşal Vural'ın Bolu kampında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Fetih ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı belirtildi.

Çekilen MR sonrası yapılan kontrollerde, Ali'nin sağ uyluk ön adalesinde ileri dereceli yırtık tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmış olup Ali'nin tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.