Sivas'ta beraberlik

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, 1-1 tamamlandı.

4. dakikada Ziya Erdal'ın gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.

10. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı kornerde, kale alanında iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

18. dakikada Torje'nin sağdan kullandığı köşe atışında, Bjarsmyr'in etkili kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çıkardı.

29. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında, Medjani'nin pasıyla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

46. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



53. dakikada Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.



58. dakikada ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.



60. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



69. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



76. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.



90+3. dakikada Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.



Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.