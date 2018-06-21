Sırbistan ile İsviçre 14. randevuda

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını yarın paylaşacak Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki karşılaşma Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan 3 puanla lider durumda bulunurken, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre 1 puana sahip.

Son maç Yugoslavya döneminde

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.

Sırbistan'ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak.

Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.

İsviçre 35. maçında

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak.

Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.