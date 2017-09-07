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Şikeli maç yeniden oynanacak

FIFA 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde geçen yıl oynanan Güney Afrika-Senegal karşılaşması, hakemin şike yaptığının kesinleşmesi üzerine tekrar oynanacak.

Şikeli maç yeniden oynanacak

FIFA 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde geçen yıl oynanan Güney Afrika-Senegal karşılaşması, hakemin şike yaptığının kesinleşmesi üzerine tekrar oynanacak.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:24
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Şikeli maç yeniden oynanacak

ANKARA - FIFA 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde geçen yıl oynanan Güney Afrika-Senegal karşılaşması, hakemin şike yaptığının kesinleşmesi üzerine tekrar oynanacak. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, iki takım arasındaki karşılaşmayı yöneten Joseph Lamptey'e maç sırasında şike yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verildiği ve bu nedenle Güney Afrika ile Senegal arasında 12 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmanın yeniden yapılacağı belirtildi.

Afrika Elemeleri D Grubu'nda Peter Mokaba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Güney Afrika 2-1 kazanmıştı. Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunması gerekçesiyle Güney Afrika penaltı kazanmış ve mücadelede 1-0 öne geçmişti. Pozisyonun tekrarının izlenmesi sonucunda, topun Koulibaly'nin eli yerine dizine çarptığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), şike gerekçesiyle FIFA tarafından ömür boyu men edilen hakem Lamptey'in cezasını onamıştı. Geçersiz sayılan karşılaşma ise, kasım ayında yeniden oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
şikeli MaçÖnce Vatan Gazetesi
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