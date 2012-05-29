"Şike" davasında "büyük yüzleşme"

İSTANBUL - ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 16'ncı duruşması başladı.



Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Aziz Yıldırım, Olgun Peker ve İlhan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in ilk kez katıldığı duruşmada; aralarında Tayfur Havutçu, Göksel Gümüşdağ, Bülent Uygun, Hikmet Karaman, Şekip Mosturoğlu, Nevzat Şakar, Mecnun Odyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 71 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Yıldırım'dan Şener'e soru

Sanıkların İfadesi alındıktan sonra çapraz sorgusuna başlanan Sadri Şener'e ilk olarak Aziz Yıldırım, bazı sorular yöneltti.

Yıldırım'ın, ''Ben silahlı örgüt yöneticiliği ve şikeden suçlanıyorum. 1995 yılında 92 milyonluk ihaleyi kendisine verdim mi, vermedim mi? Kenan Yaralı'ya 500 bin dolar vererek yardım etmem şike konusu oluyor'' ifadeleri üzerine Başkan Ekinci, ''Bu konunun davayla ilgisi yok'' dedi.

Sadri Şener de ''Yardım etmez' diye bir ifadem yok. Ama o dönemde başkan değildim'' diye konuştu.

Bir soru üzerine Sadri Şener, ''Biz stada 15 milyon harcadık. Devletten para tabi ki alacağız. O stat devletin stadı, bizim değil. Çevresini de süsleyeceğiz'' demesi üzerine Aziz Yıldırım, iddianamede yer alan ve 'şifre' olduğu iddia edilen ''tarla'' kelimesine atıfta bulunarak, ''Bu süsleme de, bizim tarla gibi'' ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu sözleri üzerine Şener ve salondakiler gülüştü.