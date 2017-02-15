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Sığınmacı futbolcular lisans istiyor

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli profesyonel futbolcular, yeniden yeşil sahalara dönmek gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyor.

Sığınmacı futbolcular lisans istiyor

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli profesyonel futbolcular, yeniden yeşil sahalara dönmek gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyor.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:58
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Sığınmacı futbolcular lisans istiyor

Bundan birkaç yıl öncesine kadar ülkelerindeki profesyonel futbol liglerde ve milli takımlarında top koşturan Suriyeli sporcular, sığınmacı oldukları Türkiye'de ekmek kapıları olan futboldan uzaklaşmanın hüznünü taşıyor.

Birçoğu çeşitli günlük işlerde çalışarak geçimini sürdüren savaş mağduru futbolcular, yeşil sahalara dönecekleri günü iple çekerken, sporsuz geçen zamanın kendilerini köreltmesinden büyük endişe duyuyor.

"Türkiye'de futbola devam etmek istiyorum"

Suriye'nin 1. lig takımlarından Hutten'de forma giyen Hüseyin Hinnavi, AA muhabirine, 3 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Ülkede 10 yılını futbola verdiğini ve profesyonel olarak forma giydiğini anlatan 24 yaşındaki Hinnavi, "Şu an Türkiye'deyiz. Burada işsizim. Futboldan kopmamak için zaman zaman antrenman yapıyorum. Üç yıldır bir takımda oynamıyorum. Bu benim için çok acı bir durum. Türkiye'de futbola devam etmek istiyorum. Ancak burada pasaportu olmayanlara lisans çıkartılmıyor. Pasaportu olanlar için de masraflar çok yüksek. Amatör liglerde oynamaya bile razıyız. Bunun için Türk yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizlerin mesleği futbolculuk"

Suriye'nin 1. lig takımları Teşrin ve Hutten'de top koşturan Ahmed Husso da 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve o günden bu yana yeşil sahalardan uzak kaldığını aktardı.

Suriyeliler tarafından sosyal faaliyet için kurulan Bayırbucak Spor Kulübünde antrenmanlara çıktığını belirten 22 yaşındaki Husso, şöyle devam etti:

"Bizlerin mesleği futbolculuk. Futbol dışında bir işten de anlamayız. Şu an hem yaşımız geçiyor hem de futboldan uzaklaşıyoruz. Türk takımlarında forma giymek istiyoruz. Bizlere bazen talepler de geliyor. Ancak lisansımız olmadığından oynayamıyoruz. Sığınmacı Suriyeli profesyonel oyuncular için Türklere uygulanan kanunların uygulanmasını istiyoruz. Biz amatör liglerde oynamaya razıyız."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSığınmacı Futbolcular
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