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Sharapova'dan erken veda

Rus tenisçi Maria Sharapova, ABD'de düzenlenen Indian Wells'in ilk turunda Japon Osaka'ya 2-0 yenildi.

Sharapova'dan erken veda

Rus tenisçi Maria Sharapova, ABD'de düzenlenen Indian Wells'in ilk turunda Japon Osaka'ya 2-0 yenildi.

08 Mart 2018 Perşembe 12:05
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Sharapova'dan erken veda

İSTANBUL

Tek kadınlarda eski dünya bir numarası Maria SharapovaIndian Wells'e ilk turda veda etti. 

ABD'nin Kalifornia eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından biri olarak gösterilen Indian Wells'te, 30 yaşındaki Rus tenisçi Sharapova ile Japon Naomi Osaka ilk turda karşılaştı.

Dünya klasmanında 44. sırada yer alan 20 yaşındaki Osaka, 95 dakika süren maçta rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Mücadelede 5 kez servis kırdıran, 6 çift hata yapan Sharapova'nın ikinci servisten kazanılan puanlardaki performansı yüzde 25'te kaldı.

Sharapova, geçen ay da Katar Açık'ın ilk turunda Rumen Monica Niculescu'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
SharapovaVeda
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