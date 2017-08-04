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Sevilla Medipol Başakşehir'e karşı şansını yüksek görüyor

Sevilla Kulübünün yöneticisi Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştikleri Medipol Başakşehir'e karşı şanslarının yüksek olduğunu ama rakibe saygı duyduklarını söyledi.

Sevilla Medipol Başakşehir'e karşı şansını yüksek görüyor

Sevilla Kulübünün yöneticisi Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştikleri Medipol Başakşehir'e karşı şanslarının yüksek olduğunu ama rakibe saygı duyduklarını söyledi.

04 Ağustos 2017 Cuma 15:18
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Sevilla Medipol Başakşehir'e karşı şansını yüksek görüyor

Sevilla Kulübünün yöneticisi Jesus Arroyo Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştikleri Medipol Başakşehir'e karşı şanslarının yüksek olduğunu ama rakibe saygı duyduklarını söyledi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, yapılan kura çekiminin ardından play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi İspanya'nın Sevilla takımı oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine katıldıktan sonra açıklamada bulunan Sanchez, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu noktada olmak her zaman önemli. Avrupa'da mümkün olduğunca fazla maç kazanmak büyük bir fırsat. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Medipol Başakşehir eşleşmesi hakkında Sanchez, "Tur şansımız yüksek. Ama bu turda tüm kulüpler önemli ve tüm eşleşmeler zorlu. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

'UEFA sıralamasına göre en güçlü takımla eşleştik'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı ise, Sevilla'nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Bu turda UEFA sıralamasına göre en güçlü takımla eşleştik." dedi.

Ayvacı, "Biz bu tura şansla gelmedik, çok iyi oynayarak geldik. Sevilla'ya karşı elimizden geleni yapacağız, umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını İstanbul'da yapacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiMedipol BaşakşehirSevilla
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