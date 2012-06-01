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Servet Çetin dönemi sona erdi

Galatasaray Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren oyuncusu Servet Çetin, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerini noktalamış oldu.

Servet Çetin dönemi sona erdi

Galatasaray Futbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren oyuncusu Servet Çetin, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerini noktalamış oldu.

01 Haziran 2012 Cuma 16:15
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Servet Çetin dönemi sona erdi
Bir dönem Galatasaray taraftarlarının en sevdiği futbolculardan olan, özellikle hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkati çeken Servet Çetin'in, yeni mukavele önerilmemesinin ardından 5 sezon sonra sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrıldı.

Terim'in gözüne giremedi
Sarı-kırmızılı takımın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yaptığı ve 2-0 kaybettiği geride kalan sezonun ilk maçında 90 dakika sahada kalan Servet Çetin, bu müsabakanın ardından teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki savunma bloğunda kendine yer bulmakta büyük sıkıntı yaşarken, sezon boyunca sadece 10 maçta forma giyebildi.
Genç futbolcu Semih Kaya'nın başarılı bir performans ortaya koyup kadronun değişmezleri arasına girmesiyle iyice gözden düşen Servet, sezonu ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynayarak toplam 10 maçla tamamlarken, bu maçların 5'inde ilk 11'de yer alıp, 4'ünde 90 dakika sahada kaldı.
Tüm sezon boyunca 10 maçta 477 dakika süren alan Servet'in bu istatistiği, yalnızca, genç bir futbolcu olarak Kartalspor forması altında 6 maçla tamamladığı 1998-99 sezonunu geçebildi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:16
Anahtar Kelimeler:
Servet Çetin Dönemi Sona Erdi
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