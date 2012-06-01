Servet Çetin dönemi sona erdi

Bir dönem Galatasaray taraftarlarının en sevdiği futbolculardan olan, özellikle hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkati çeken Servet Çetin 'in, yeni mukavele önerilmemesinin ardından 5 sezon sonra sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrıldı.

Terim'in gözüne giremedi

Sarı-kırmızılı takımın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yaptığı ve 2-0 kaybettiği geride kalan sezonun ilk maçında 90 dakika sahada kalan Servet Çetin, bu müsabakanın ardından teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki savunma bloğunda kendine yer bulmakta büyük sıkıntı yaşarken, sezon boyunca sadece 10 maçta forma giyebildi.

Genç futbolcu Semih Kaya'nın başarılı bir performans ortaya koyup kadronun değişmezleri arasına girmesiyle iyice gözden düşen Servet, sezonu ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynayarak toplam 10 maçla tamamlarken, bu maçların 5'inde ilk 11'de yer alıp, 4'ünde 90 dakika sahada kaldı.

Tüm sezon boyunca 10 maçta 477 dakika süren alan Servet'in bu istatistiği, yalnızca, genç bir futbolcu olarak Kartalspor forması altında 6 maçla tamamladığı 1998-99 sezonunu geçebildi.