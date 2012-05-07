Serie A'nın şampiyonu Juventus

Juventus, sezonun bitimine bir hafta kala Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenerken, en yakın takipçisi AC Milan'ın, Milano derbisinde FC Inter'e 4-2 yenilmesi sonucunda, 28. Serie A şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 37. haftasında, Cagliari'yi deplasmanda Vucinic ve Canini'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup eden Juventus, puanını 81'e çıkarttı ve takipçisi AC Milan ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Bu sonuçla 2011-2012 sezonu şampiyonluğunu Juventus kazandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Juventuslu futbolcular ve taraftarların büyük sevinç yaşadıkları gözlendi.

Serie A'da 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında da ipi göğüsleyen ancak adı ''Calciopoli'' skandalına karıştığı için bu şampiyonlukları elinden alınan siyah-beyazlı takım, 2002-2003 sezonundan bu yana Serie A şampiyonluğuna hasretti.

Juventus, İtalya Serie A'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı durumunda.