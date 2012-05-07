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Serie A'nın şampiyonu Juventus

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2011-2012 sezonu şampiyonluğunu Juventus kazandı.

Serie A'nın şampiyonu Juventus

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2011-2012 sezonu şampiyonluğunu Juventus kazandı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:49
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Serie A'nın şampiyonu Juventus

     Juventus, sezonun bitimine bir hafta kala Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yenerken, en yakın takipçisi AC Milan'ın, Milano derbisinde FC Inter'e 4-2 yenilmesi sonucunda, 28. Serie A şampiyonluğunu ilan etti.
     Ligin 37. haftasında, Cagliari'yi deplasmanda Vucinic ve Canini'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup eden Juventus, puanını 81'e çıkarttı ve takipçisi AC Milan ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Bu sonuçla 2011-2012 sezonu şampiyonluğunu Juventus kazandı. 
     Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Juventuslu futbolcular ve taraftarların büyük sevinç yaşadıkları gözlendi. 
Serie A'da 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında da ipi göğüsleyen ancak adı ''Calciopoli'' skandalına karıştığı için bu şampiyonlukları elinden alınan siyah-beyazlı takım, 2002-2003 sezonundan bu yana Serie A şampiyonluğuna hasretti.
     Juventus, İtalya Serie A'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı durumunda.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:50
Anahtar Kelimeler:
Serie A
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