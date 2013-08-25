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Serie A'da Milan'dan sürpriz sonuç

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni sezonun ilk sürprizi Milan'ın deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenilmesiyle yaşandı.

Serie A'da Milan'dan sürpriz sonuç

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni sezonun ilk sürprizi Milan'ın deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenilmesiyle yaşandı.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:47
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Serie A'da Milan'dan sürpriz sonuç
ROMA 

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2013-2014 sezonu dün akşam oynanan iki maçla başlarken, yeni sezonun ilk sürprizi Milan'ın deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenilmesiyle yaşandı. 

Sezonun ilk maçında Verona deplasmanında, Hellas Verona ile karşılaşan Milan, Andrea Poli ile 14. dakikada öne de geçmesine karşın, 30 ve 53. dakikalarda ev sahibi takımın emektar golcüsü Luca Toni'ye engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti. Sahadan boynu bükük ayrılan kırmızı-siyahlı takım, sezona yenilgiyle başlamış oldu. Ev sahibi takım ise maçtan 3 puanla ayrılarak, sezona iyi bir giriş yaptı. 

Gecenin ikinci maçında ise son şampiyon Juventus, Cenova kentinde sahaya çıktı. Sampdoria'ya konuk olan siyah-beyazlı takım, Arjantinli yeni transferi Carlos Tevez'in 58. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın 90. dakikasında Lichtsteiner'e sert faul yapan ev sahibi takımdan Paolo Castellani, oyuna girdikten kısa bir süre sonra direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla son iki sezonun şampiyonu Juventus, yeni sezona da 3 puanla başladı. 

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:48
Anahtar Kelimeler:
İtalyaFutbol
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