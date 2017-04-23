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Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi

Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Yalçın, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 17 resmi maçta 5 galibiyet elde etti.

Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi

Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Yalçın, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 17 resmi maçta 5 galibiyet elde etti.

23 Nisan 2017 Pazar 15:08
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Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 17 resmi maçta 5 galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 13. haftasında teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından devre arası sarı-kırmızılı takımın başına geçen 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 4 ay görev yaptı.

Sergen Yalçın, sezonun ilk bölümünde 16 maçta 12 puan alan Kayseri temsilcisi ile ligde 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puan topladı. Kayserispor, Yalçın döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve galibiyet aldı.

Yalçın'ın ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilen Kayserispor, daha sonra 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu süreçte 15 puan toplayan Kayseri ekibi, evinde Fenerbahçe'yi 4-1, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Beşiktaş'la İstanbul'da 2-2 berabere kaldı.

Yalçın yönetimdeki Kayserispor'un, ligin 25. haftasında evinde Gaziantepspor'a 4-3 yenilmesiyle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, sarı-kırmızılılar üst üste 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınSpor Toto Süper LigKayserisporönce Vatan
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