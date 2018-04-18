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Sergen Yalçın'dan Eto'o'ya destek

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Yalçın, Eto'o'nun Antalyaspor karşılaşmasında protesto edilmesine ilişkin, "Oyunculara biraz saygı duymak lazım. çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar." dedi.

Sergen Yalçın'dan Eto'o'ya destek

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Yalçın, Eto'o'nun Antalyaspor karşılaşmasında protesto edilmesine ilişkin, "Oyunculara biraz saygı duymak lazım. çocuklar ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:33
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Sergen Yalçın'dan Eto'o'ya destek

KONYA 

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Samuel Eto'o'nun, 15 Nisan'da deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında rakip takım taraftarları tarafından protesto edilmesine ilişkin, "Oyunculara biraz saygı duymak lazım. Türk olsun, yabancı olsun, çocuklar çıkıyor, ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar." dedi.

Yalçın, Kayacık Tesisleri'nde, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eto'o'nun önemli ve başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Futbolculuğun bir meslek olduğunun altını çizen Yalçın, "Eto'o'nun başına gelen, çok önemli bir konu değil. Zaten Türkiye'de sürekli, herkesin başına gelen bir konu. Eto'o kariyeri çok yukarıda olan, üst düzey bir oyuncu. Bugün Rusya, tanıtım kampanyasında kullanmak için Eto'o'yu çağırıyor. Demek ki bu gerçekten çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"Bana göre sağlıksız bir tepkiydi"

Yalçın, Eto'o'ya gösterilen tepkiyi gereksiz bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oyunculara biraz saygı duymak lazım. Türk olsun, yabancı olsun, çocuklar çıkıyor, ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Bir gün burada oynarlar, öbür gün başka takımda oynarlar. Bu profesyonel iş. Her oyuncu bir yerlerde tabii ki mücadele edecek. Sonuçta oyuncuların geçim kaynağı bu iş. Bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek yoktu. Çünkü Antalyaspor'a uzun süre hizmet etmiş, orada çok başarılar sağlamış ve onlar için de önemli bir oyuncu."

Yalçın, yaklaşık 5 maçtır Konyaspor'a teknik direktörlük yaptığını, bu süreçte takımın oyuncularıyla, yönetimiyle, taraftarlarıyla birlik ve beraberliğiyle gayretini gördüğünü belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınDestek
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