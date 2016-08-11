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Şenol Güneş'ten centilmenlik mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile 13 Ağustos Cumartesi günü yapacakları Turkcell Süper Kupa maçında centilmence bir mücadele dileğinde bulundu.

Şenol Güneş'ten centilmenlik mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile 13 Ağustos Cumartesi günü yapacakları Turkcell Süper Kupa maçında centilmence bir mücadele dileğinde bulundu.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:31
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Şenol Güneş'ten centilmenlik mesajı

İSTANBUL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile 13 Ağustos Cumartesi günü yapacakları Turkcell Süper Kupa maçında centilmence bir mücadele dileğinde bulundu.

Güneş, maç günü kitabına yaptığı açıklamada, 2015-2016 sezonunu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamladıklarını belirterek, "Futbolda şampiyonlukları geride bırakıp yeni hedefler doğrultusunda çalışmak çok önemlidir. Süper Kupa’yı müzemize götürmemiz, yeni sezona moralli başlamamızı sağlamasının yanı sıra maçın onursal başkanımız Süleyman Seba’nın ölüm yıldönümü olan 13 Ağustos’ta oynanması nedeniyle de camiamız için çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolseverlere güzel bir maç izletmek amacında olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Umarım bu özel günde tüm futbolseverlere keyifli bir oyun izletir ve kupayı müzemize götürürüz. Yeni sezon öncesi oynanacak bu önemli maçın, özellikle yeni stadyumu ile bir futbol şehri haline gelen Konya’da oynanması bizleri daha da çok heyecanlandırıyor. Mevlana şehri olan Konya’da oynanan bu önemli maça sadece Konya’dan değil ülkemizin dört bir yanından gelen tüm taraftarlara, rakibimizle birlikte, centilmence bir futbol akşamı yaşatacağımıza eminim. Dostluğa, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde sadece sahada değil tribünlerde de dostluğun ön planda olacağına inancım tamdır."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:31
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneşönce Vatan
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