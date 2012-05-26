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Şenol Güneş'le sorun yok

TS Başkanı Şener, Şenol Güneş'le ilgili bir sorun olmadığını, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şenol Güneş'le sorun yok

TS Başkanı Şener, Şenol Güneş'le ilgili bir sorun olmadığını, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 09:01
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Şenol Güneş'le sorun yok
     Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Şenol hocayla görüştük, bir sorun yok. Hoca tatile gitti. Onun verdiği listeye göre transfer çalışmaları devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Biz ne kadar Trabzonsporlu isek, Şenol hoca da o kadar Trabzonsporlu'' dedi.
     Hakkında transfer iddiaları çıkan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu hatırlatan Şener, ''Burak'ın transferiyle ilgili bir talep, ya da bize ulaşan bir şey yok. Burak zaten milli takımla gitti. Menajeri de bizi aramadı. Sadece gazetelerde yazılıp çiziliyor. Burak bizim oyuncumuz. Bizde de her zaman mutlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok'' diye konuştu.
     Şener, ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de büyük transfer yapabilen takım sayısının belli sayıda olduğunu, Trabzonspor'un da ihtiyaçlarına göre transfer yapacağını söyledi.
     Sadri Şener, UEFA'nın 30 Mayıs'a kadar Türk takımları hakkındaki kararını açıklamasının beklendiğini belirterek, şöyle konuştu:
     ''Biz de bu kararı bekliyoruz. Buradaki sonuçlara göre transfer çalışması yapılacak. Bütün Türkiye'yi yasakladığı zaman transferi bırak, eldeki bütün futbolcular gider. Yabancılar gider, yerliler yurt dışına gider.''
Son Güncelleme: 26.05.2012 01:02
Anahtar Kelimeler:
Şener
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