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Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

25 Eylül 2018 Salı 12:25
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Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi. 

Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapattı.

Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. Antalyaspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini almış oldu, iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.

Her maçta gol yedi

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ın bu süre içinde en fazla gol yediği sezon da bu yıl oldu.

İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferinin ardından kaleyi Tolga Zengin'e emanet eden Güneş, tecrübeli eldivenin yaşadığı sakatlıktan sonra Utku Yuvakuran'a eldivenleri verdi.

Alman kaleci Loris Karius'un transferi de Beşiktaş'ın gol yeme sorununa çözüm üretemedi.

Lig maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada toplam 8 kez topu ağlarında gördü.

Güneş'in göreve başladığı ilk sezonun 6 haftalık diliminde kalesinde 7 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonlarda aynı süre içinde 6 ve 5 gol yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Şenol GüneşBeşiktaşŞenol GüneşBJK
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