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Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:27
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Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında “hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri arasında 5 Şubat'ta oynanan futbol müsabakasının ardından Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten basın toplantısı esnasında kendisine yönelik "hakaret" içerikli sözler kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Güneş hakkında atılı suçtan kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğini belirterek, "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeŞenol Güneş
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