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Şenol Güneş devam edecektir

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Özbak, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü bırakacağı iddialarını yanıtladı

Şenol Güneş devam edecektir

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Özbak, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü bırakacağı iddialarını yanıtladı

18 Mayıs 2012 Cuma 14:59
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Şenol Güneş devam edecektir
TRABZON - Kulübün tüzük değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere Ziyabey Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Özbak, teknik direktör Şenol Güneş'i ulübün ve camianın çok iyi tanıdığını belirten Özbak, şunları söyledi:

''Şenol Güneş bir yorgunluk belirtisi olduğunu ifade ediyor ama 'ben yokum' şeklinde kesin bir şey demiyor. Şenol Güneş'i bu kulüp çok iyi tanır. Şenol Güneş hem futbolculuğunda hem de antrenörlüğünde bana göre çok duyarlı olmasından dolayı ona kazandırmış olduğu bir titizlik var. Olaylara kuşkucu yaklaşım gösterir. Yorgunluk ve yılgınlık da yoktur diyemezsin. Bir süreç yaşadı. Şenol Güneş benim bildiğim kadarıyla devam edecektir. İstanbul'da yine başkan ve asbaşkanımızla birlikte üçlü bir görüşme yapacaklar.''
Trabzonspor'a marka değeri veren sayılı teknik direktörlerin olduğunu vurgulayan Özbak, ''İş yapan mutlak hata da yapacaktır. Hata insanlara ait bir unsurdur. Trabzonspor'u 38 yıldır birinci ligde bir sürü hoca çalıştırmış. Ama bunların üçünün dışında marka değerine bir şey katan yok. İstediğiniz kadar Şenol Güneş'i, Ahmet Suat Özyacı'yı ve Özkan Sümer'i eleştirin. Bunlar bu kulübe marka değeri katmışlardır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 07:55
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
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